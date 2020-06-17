В Україні до кінця року запрацюють 54 комплекси "Зважування у русі"

По всій території України до кінця 2020 року запрацюють 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування у русі").

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба міністерства.

"Відтак, наразі тривають тендерні закупівлі 23 сучасних комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю WiM. Ще 25 майданчиків планується встановити за рахунок Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. У підсумку, до кінця року на дорогах України запрацюють 54 комплекси “Зважування у русі”. Також буде оновлено 50 пересувних пристроїв для зважування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на їх базі також може бути запущена система автоматичного стягнення штрафів.

Крім цього, Кабінет міністрів передав до профільного комітету Верховної Ради законопроєкт про зміни до деяких законодавчих актів України щодо здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті (Уктрансбезпека) габаритно-вагового контролю (ГВК). Він надасть органам місцевої влади можливість встановлювати автоматичні комплекси ГВК. Контроль здійснюватиметься без участі інспекторів Укртрансбезпеки, а частина штрафів спрямовуватиметься до місцевих бюджетів.

Також, до кінця року планується впровадження центру обробки даних Укртрансбезпеки для повної автоматизації процесів, оперативнішої роботи та мінімізації впливу людського фактору.

“Наша головна мета – налагодити ефективну роботу Укртрансбезпеки, яка буде укомплектована інспекторами з гідною оплатою праці та технікою. Наприклад, у Польщі ефективно діє система роботи інспекції дорожнього транспорту, яка є окремим органом, не підпорядкованим Міністерству внутрішніх справ. Нам варто запозичити саме польський досвід, коли Укртрансбезпека діятиме в координації з поліцією”, - зазначив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, пілотний проєкт із встановлення комплексів WiM на українських дорогах розпочався у вересні 2019 року.