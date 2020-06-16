Третє місто України отримає кредит від ЄІБ на оновлення транспорту - Криклій

Місто Суми стане третім містом, яке підпише договір за проєктом “Міський громадський транспорт України", що реалізують Європейський Інвестиційний Банк, Міністерство інфраструктури України та активна місцева влада.

Про це розповів мінстр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

“Наземний транспорт має працювати на людей і для людей, як це відбувається у більшості розвинених країн Європи та світу. Замість того, щоб десятки років перебудовувати мости, тунелі, шукати купу інвестицій, можна вкласти кошти в оновлення рухомого складу, щоб мати зручні трамваї, автобуси, електрички та за їх допомогою розвантажувати автошляхи. Саме тому разом з ЄІБ та проактивною місцевою владою ми реалізуємо наш спільний проєкт – “Міський громадський транспорт України. По Луцьку та Харкову вже підписані перші договори, до кінця цього місяця очікуємо також підписання договору в Сумах”, - сказав Криклій.

За його словами, місцева влада Сум планує придбати 19 нових тролейбусів. Участь у проєкті також беруть інші міста України, зокрема, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль та Чернігів. Всього на реалізацію проєкту буде спрямовано близько 400 млн євро, з яких 200 млн євро – кредитні кошти ЄІБ.

Разом з тим, Мінінфраструктури ініціювало реалізацію другого спільного проєкту з ЄІБ - “Міський громадський транспорт України ІІ”. Відповідні пропозиції від обласних центрів відомство вже опрацювало та надіслало на розгляд ЄІБ.

“Ми хочемо, щоб наші міста були забезпечені новітнім, екологічним та енергоефективним транспортом, завдяки якому пасажири зможуть безпечно та комфортно пересуватися містом. Тому ініціювали новий проєкт з ЄІБ і дуже очікуємо на його схвалення”, - додав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, «Міський громадський транспорт України» – фінансова угода між Україною та ЄІБ – була ратифікована законом України №2009 VIII від 12 квітня 2017 року. Нею передбачена реалізація 21 підпроєкту з розвитку міського пасажирського транспорту в 11 містах України.

На сьогодні ЄІБ вже погодив виділення фінансування 13-ти із зазначених підпроєктів на загальну суму 176,2 млн євро, які після проведення тендерних процедур (до кінця цього року та на початку наступного) будуть спрямовані на придбання певної кількості одиниць міського транспорту для комунальних підприємств Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та Чернігова.

Першим містом, що отримало кошти в рамках проєкту, став Луцьк. ЄІБ виділив 4,36 мільйонів євро на придбання 29 тролейбусів для цього міста. Також ЄІБ вже надав Харкову 10 млн євро для придбання нових тролейбусів.

Крім того, у ході реалізації проєкту буде придбано: для Запоріжжя – 26 електробусів та 20 автобусів, для Києва – 112 автобусів, 17 трамваїв, кабіни фунікулеру та обладнання для комунального підприємства «Київпастранс», для Львова – 100 автобусів та 10 трамваїв, для Одеси – 30 трамваїв, для Сум – 22 тролейбуси, для Тернополя – 15 автобусів, для Чернігова – 40 тролейбусів.

Загальна вартість проєкту становитиме близько 400 млн євро, з яких 200 млн євро – кредитні кошти ЄІБ.