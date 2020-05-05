ЄІБ надав Луцьку €4,36 мільйона кредиту для придбання тролейбусів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у рамках проєкту «Міський громадський транспорт України» надав Луцьку кредит у розмірі 4,36 млн євро для придбання нових тролейбусів.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Місто Луцьк, адміністративний центр Волинської області, придбає 29 нових тролейбусів та покращить свою транспортну інфраструктуру… Профінансовані ЄІБ 29 нових тролейбусів допоможуть 217 тисячам мешканців Луцька отримати більш екологічний та енергоефективний громадський транспорт. У рамках проєкту «Міський громадський транспорт України» банк ЄС надав Луцьку кредит у розмірі 4,36 мільйонів євро для оновлення автопарку громадського транспорту міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міська рада Луцька та ДП «Автоскладальний завод №1 АТ Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"» підписали контракт на постачання 29 нових низькопідлогових 12-метрових тролейбусів включно із запасними частинами та витратними матеріалами, а також набір обладнання та інструментів для обслуговування, ремонту та пов'язаних із цим послуг. Цей контракт став першою підписаною угодою в межах фінансованого ЄІБ проєкту «Міський громадський транспорт України».

«Разом із Міністерством фінансів та місцевими органами 11-ти міст, Міністерство інфраструктури втілює проєкт ЄІБ для суттєвого удосконалення громадського транспорту. Це дуже важливо для забезпечення якісних послуг з пасажирських перевезень у містах України», – зазначила з цього приводу заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Наталія Форсюк.

Читайте також: Мінінфраструктури ініціює другий проєкт з оновлення міського транспорту

Як повідомляв Укрінформ, «Міський громадський транспорт України» – фінансова угода між Україною та ЄІБ – була ратифікована законом України №2009 VIII від 12 квітня 2017 року. Нею передбачена реалізація 21 підпроєкту з розвитку міського пасажирського транспорту в 11 містах України.

На сьогодні ЄІБ вже погодив виділення фінансування 13-ти із зазначених підпроєктів на загальну суму 176,2 млн євро, які після проведення тендерних процедур (до кінця цього року та на початку наступного) будуть спрямовані на придбання певної кількості одиниць міського транспорту для комунальних підприємств Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та Чернігова.

Відтак окрім 29 тролейбусів для Луцька буде придбано: для Запоріжжя – 26 електробусів та 20 автобусів, для Києва – 112 автобусів, 17 трамваїв, кабіни фунікулеру та обладнання для комунального підприємства «Київпастранс», для Львова – 100 автобусів та 10 трамваїв, для Одеси – 30 трамваїв, для Сум – 22 тролейбуси, для Тернополя – 15 автобусів, для Харкова – 35 вагонів метрополітену та 61 тролейбус, для Чернігова – 40 тролейбусів.

Загальна вартість проєкту становитиме близько 400 млн євро, з яких 200 млн євро – кредитні кошти ЄІБ.