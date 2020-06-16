В Україні зменшилось виробництво молока

За січень-травень 2020 року виробництво молока в Україні зменшилось на 3,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 3,64 млн тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-травень 2020 року в Україні було вироблено 3,64 млн тонн молока (на 3,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 1,15 млн тонн молока (на 1,2% менше), господарства населення — 2,49 млн тонн (на 4,7% менше).

Найбільше молока за п’ять місяців 2020 року виробили у Полтавській області — 292,3 тис. тонн (на 3,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); на другому місці — Вінницька (288,1 тис. тонн; на 4,3% менше), на третьому — Хмельницька (251,7 тис. тонн; на 0,8% більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за вказаний період продемонстрували у Луганській (39,1 тис. тонн; на 6,0% менше, ніж за січень-травень 2019 року), Донецькій (59,5 тис. тонн; на 12,9% менше) та Запорізькій (81,7 тис. тонн; на 7,3% менше) областях.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-травні 2019 року в Україні було вироблено 3,79 млн тонн молока; на 2,8% менше, ніж за аналогічний період 2018 року.