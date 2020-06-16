Рада планує віднести Нацбанк до п’ятої черги кредиторів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків” (№2459).

Відповідне рішення підтримали 264 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, основною метою законопроєкту є забезпечення конституційних прав громадян та відновлення довіри до Національного банку України, банків та інших фінансових установ, вжиття оперативних заходів та мінімізації можливих збитків громадян при виконанні своїх кредитних зобов’язань перед неплатоспроможними банками.

Проєктом передбачено віднесення вимог Національного банку України як забезпеченого кредитора за кредитними договорами рефінансування з неплатоспроможними банками до п’ятої черги кредиторів.

Зазначений порядок буде застосовуватися лише до банків, які станом на 1 січня 2019 року вже віднесені до категорії неплатоспроможних, та процедуру ліквідації таких банків не завершено. А отже, запропонована законопроєктом норма має тимчасовий характер та втратить дію, коли всі вказані банки будуть ліквідовані, або всі кредити рефінансування цих банків будуть повернуті.