Кабмін планує запровадити накопичувальну пенсійну систему з 2021 року

Кабінет міністрів України планує запровадити з 2021 року накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Про це ідеться в програмі діяльності Кабінету міністрів України, текст якої опублікований на Урядовому поталі.

Згідно з документом, уряд планує запровадити другий рівень (накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування) з 2021 року та стимулювання розвитку третього рівня пенсійної реформи (системи недержавного пенсійного забезпечення). Також планується уніфікація та адаптація законодавства щодо діяльності недержавних пенсійних фондів до законодавства ЄС з метою підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Окрім того, програмою передбачається зростання рівня пенсійного забезпечення, у тому числі державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, журналістів, та запровадження справедливого механізму нарахування виплат пенсіонерам.

Серед інших цілей уряду - забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на належне пенсійне забезпечення, розширення функціоналу порталу електронних послуг Пенсійного фонду України та автоматизація процесів у системі пенсійного страхування, забезпечення ефективного державного нагляду за використанням коштів Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду України.

Згідно з опублікованим проєктом, уряд планує посилити відповідальності за ухилення та несплату єдиного соціального внеску, інших обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України та переглянути стимулів до сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Кабмін такожочікує досягнення витрат на пенсійне забезпечення на рівні 12 % валового внутрішнього продукту та забезпечення мінімального рівня пенсійного забезпечення на рівні 40 % від отримуваного заробітку.

Окрім того урядовці планують щорічно перераховувати пенсії 11 млн пенсіонерів та залучити 132 тис. працівників до накопичувальної системи обов’язкового професійного пенсійного забезпечення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів.

Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що парламент, найімовірніше, розглядатиме її 18 червня.

фото: КМУ