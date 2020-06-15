Світовий банк розгляне питання щодо нової позики для України наступного тижня

Рада директорів Світового банку планує 26 червня розглянути питання щодо нової позики для України, спрямованої на відновлення економічного зростання у період кризи.

Про це йдеться в календарі роботи Ради, оприлюдненому на офіційному сайті Світового банку.

Зокрема, зазначається, що Рада директорів розгляне питання про позику для України в контексті політики економічного відновлення.

Фінансування з боку Світового банку пов'язується з рішенням МВФ щодо запуску нової програми Stand By для України, ухваленої Виконавчою радою Фонду минулого вівторка.

Як повідомляв Укрінформ, нова програма МВФ розрахована на 18 місяців і передбачає виділення 5 млрд доларів США.