Світовий банк розгляне питання щодо нової позики для України наступного тижня
Укрінформ
Рада директорів Світового банку планує 26 червня розглянути питання щодо нової позики для України, спрямованої на відновлення економічного зростання у період кризи.
Про це йдеться в календарі роботи Ради, оприлюдненому на офіційному сайті Світового банку.
Зокрема, зазначається, що Рада директорів розгляне питання про позику для України в контексті політики економічного відновлення.
Фінансування з боку Світового банку пов'язується з рішенням МВФ щодо запуску нової програми Stand By для України, ухваленої Виконавчою радою Фонду минулого вівторка.
Як повідомляв Укрінформ, нова програма МВФ розрахована на 18 місяців і передбачає виділення 5 млрд доларів США.