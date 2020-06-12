Закон про водний транспорт допоможе збільшити вантажопотік Дніпром - Криклій

Прийняття законопроєкту "Про внутрішній водний транспорт" дасть змогу за декілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 45 млн тонн щороку.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"Прийнявши законопроєкт 1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт» у другому читанні ми зможемо розвантажити й інші дороги та зекономити на їх ремонті. 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою, заощаджує близько 1 млрд грн протягом 4 років на ремонті доріг. Закон дасть змогу вже за кілька років збільшити вантажопотік Дніпра до 45 млн тонн щороку", - написав Криклій.

Відкриття річкового терміналу компанії Nibulon

Він зазначив, що у 2019 році Дніпром було перевезено майже 12 млн тонн вантажів.

Криклій додав, що окрім зростання пасажиропотоку реформа річкових перевезень забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури та стимулювати розвиток суднобудування. "Ми зможемо відновити українські підприємства та створити нові робочі місця", - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Законопроєктом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

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Зокрема, пропонується уніфікувати деякі терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалити нормативну базу встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд, закріпити в чинному законодавстві принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради України.