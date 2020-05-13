АМКУ надав зауваження до законопроєкту про водний транспорт

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав зауваження Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури до проєкту закону про внутрішній водний транспорт.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"На сьогодні широкого розголосу набуло обговорення проєкту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстраційний № 1182-1-д). АМКУ розглядався зазначений законопроєкт та надавались зауваження і пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, АМКУ запропонував надати повноваження Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, затверджувати методики розрахунку тарифів на спеціалізовані послуги, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій, та розрахунку розмірів лоцманського збору на внутрішніх водних шляхах і встановлювати відповідні тарифи на ці послуги.

Крім того, в законопроєкті необхідно передбачити можливість відкриття ринку послуг з лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами, тобто можливість доступу до цього ринку підприємств недержавної форми власності за чітко встановленими державою вимогами.

В Антимонопольному комітеті рекомендували також прибрати із законопроєкту норми, відповідно до яких експлуатаційне днопоглиблювання на внутрішніх водних шляхах не потребують одержання дозволів, зокрема, спеціальних дозволів на користування надрами, а реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється суб’єктами господарювання. В АМКУ наголосили, що така норма може призвести до спотворення конкуренції на ринку видобування корисних копалин, адже підприємства, які будуть здійснювати днопоглиблення отримають певні переваги перед надрокористувачами.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Законопроєктом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Зокрема пропонується уніфікувати деякі терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалити нормативне підґрунтя встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд, закріпити в діючому законодавстві принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.

Після прийняття законопроєкту у першому читанні бізнес асоціації України виступили із заявами про те, що документ необхідно грунтовно доопрацювати. Зокрема в Європейській бізнес асоціації заявили, що зауваження експертів стосуються фінансування внутрішніх водних шляхів за рахунок портових зборів, запровадження додаткового ліцензування та зарегулювання умов ведення бізнесу, а також низки інших положень викладених у тексті законопроєкту. З подібними заявами також виступили в Українській зерновій асоціації.

11 травня міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що профільний комітет ВР розглянув більшість правок до законопроєкту і має підготувати його фінальну версію до кінця тижня.