АМКУ надав зауваження до законопроєкту про водний транспорт
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
"На сьогодні широкого розголосу набуло обговорення проєкту Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстраційний № 1182-1-д). АМКУ розглядався зазначений законопроєкт та надавались зауваження і пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, АМКУ запропонував надати повноваження Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, затверджувати методики розрахунку тарифів на спеціалізовані послуги, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій, та розрахунку розмірів лоцманського збору на внутрішніх водних шляхах і встановлювати відповідні тарифи на ці послуги.
Крім того, в законопроєкті необхідно передбачити можливість відкриття ринку послуг з лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами, тобто можливість доступу до цього ринку підприємств недержавної форми власності за чітко встановленими державою вимогами.
В Антимонопольному комітеті рекомендували також прибрати із законопроєкту норми, відповідно до яких експлуатаційне днопоглиблювання на внутрішніх водних шляхах не потребують одержання дозволів, зокрема, спеціальних дозволів на користування надрами, а реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється суб’єктами господарювання. В АМКУ наголосили, що така норма може призвести до спотворення конкуренції на ринку видобування корисних копалин, адже підприємства, які будуть здійснювати днопоглиблення отримають певні переваги перед надрокористувачами.
Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Законопроєктом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Зокрема пропонується уніфікувати деякі терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалити нормативне підґрунтя встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд, закріпити в діючому законодавстві принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.
Після прийняття законопроєкту у першому читанні бізнес асоціації України виступили із заявами про те, що документ необхідно грунтовно доопрацювати. Зокрема в Європейській бізнес асоціації заявили, що зауваження експертів стосуються фінансування внутрішніх водних шляхів за рахунок портових зборів, запровадження додаткового ліцензування та зарегулювання умов ведення бізнесу, а також низки інших положень викладених у тексті законопроєкту. З подібними заявами також виступили в Українській зерновій асоціації.
11 травня міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що профільний комітет ВР розглянув більшість правок до законопроєкту і має підготувати його фінальну версію до кінця тижня.