Система електронних закупівель Prozorro попередила про нові правила оплати скарг від учасників торгів у Антимонопольний комітет.

Про це повідомляється на сторінці електронного майданчика у Facebook.

"За новими правилами за забезпечення отримання оплати, її повернення скаржнику або перерахування до державного бюджету відповідає ДП “Прозорро”. Тому плата вноситься на окремий рахунок, створений підприємством", - йдеться в повідомленні.

Плата проводиться через систему Prozorro в день подання скарги. Учасник може оплатити скаргу платіжною карткою за допомогою сервісу онлайн-платежів LiqPay. Комісія за проведення платежу через сервіс складає 2,5% від суми за проведення платежу.

Також, за новими правилами учасник торгів може оплатити подання скарги через банк.

Для цього на сторінці створення скарги потрібно завантажити шаблон платіжного документа. Для початку необхідно зазначити реквізити для повернення плати за скаргу учаснику, вказавши код ЄДРПОУ юридичної особи чи РНОКПП фізичної особи, а також міжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN. Після цього система Prozorro автоматично сформує шаблон платіжного документа.

"Дуже важливо при здійсненні оплати ввести всі дані саме так, як це зазначено у шаблоні платіжного документа. Інакше ДП “Прозорро” не підтвердить отримання плати за подання скарги, а отже, скаргу не буде направлено до АМКУ. Шаблон має містити наступні дані: найменування та код отримувача, сума платежу, найменування банку отримувача та його рахунок, призначення платежу", - підкреслили у Prozorro.

Крім того, за новими правилами немає необхідності завантажувати саме платіжне доручення.

Адміністратор системи не перевіряє цю інформацію із сторінки скарги. Але після проведення оплати, будь-яким зі способів, необхідно дочекатися підтвердження внесення оплати від ДП “Прозорро.” До цього моменту скарга перебуватиме у статусі “чернетка”. Після отримання підтвердження, вона буде активована та відправлена до органу оскарження", - пояснили в Prozorro.

На практиці процес надходжень коштів до АМКУ може тривати від декількох годин до трьох робочих днів.

"Тому потрібно це враховувати. Вже були випадки, коли учасник, проводивши оплату в останній день періоду подання скарг, не встигав отримати підтвердження оплати скарги. В такому випадку адміністратор протягом двох робочих днів з моменту зарахування коштів повертає отриману плату учаснику", - йдеться в повідомленні.

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У випадку задоволення або часткового задоволення скарги адміністратор перераховує плату за подання скарги учаснику протягом двох робочих днів з дня оприлюднення рішення АМКУ.

Аналогічна норма застосовується, якщо скаргу залишено без розгляду, або її розгляд припинено. Це може відбутися за умови, якщо замовник усунув порушення, зазначені в скарзі.