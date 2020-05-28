АМКУ рекомендує Укрзалізниці надавати послуги на рівних умовах

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав АТ "Укрзалізниця" обов'язкові до розгляду рекомендації забезпечити рівні умови надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет 28.05.2020 надав АТ «Укрзалізниця» обов’язкові для розгляду рекомендації. Не вчиняти дій, що полягають у створенні нерівних умов надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом під час запровадження перевезень вантажів на особливих умовах – за розкладом руху маршрутних поїздів, які можуть призвести до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання. Вжити заходів, спрямованих на забезпечення рівних умов надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом та дотримання балансу інтересів учасників ринку перевезення вантажів залізничним транспортом", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення комітет прийняв після розгляду скарги Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» на запровадження АТ «Укрзалізниця» перевезень вантажів на особливих умовах – за розкладом руху маршрутних поїздів, які мають переваги у швидкості перевезень та термінах доставки вантажів. Під час розслідування в АМКУ виявили, що запровадивши перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів, АТ «Укрзалізниця» створило нерівні умови перевезення для замовників послуг.

"Для окремих вантажовласників це дало можливість скоротити терміни доставки вантажів, а для інших – при наявності дефіциту локомотивного парку АТ «Укрзалізниця» та відсутності переробної спроможності залізниць – впливало на своєчасність доставки вантажів та, як наслідок, могло призвести до ущемлення інтересів цих вантажовласників", - зазначають в комітеті.

Комітету також було надано інформацію з приводу труднощів транспортування готової продукції до пунктів призначення, у першу чергу до морських портів, які виникли протягом жовтня-листопада 2019 року внаслідок невиконання АТ «Укрзалізниця» своїх зобов’язань щодо своєчасного вивезення готової продукції підприємств і, як наслідок, призвели до значного зростання складських запасів готової продукції.

Збільшення навантаження і нерівномірність прийому вантажу одержувачами та відсутність ритмічної обробки підходу потягів до портів призвели до збільшення кількості покинутих потягів на підході (середній показник листопада 2019 року по АТ «Укрзалізниця» склав 252 потяги, із них 125 – по філії «Одеська залізниця»).

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Фактично, частина вагонів стала «складами на колесах». Насичення завантаженого потоку потягів у напрямку портів Чорного моря досягло критичної межі, по окремим вагонам затримка досягала більше 30 днів.

"Такі дії АТ «Укрзалізниця» можуть містити ознаки порушення у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", - підкреслюють в АМКУ.