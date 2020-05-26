Укрзалізниця не змінює вартість послуг із перевезення вантажів

Новий договір АТ "Укрзалізниця" на перевезення вантажів не містить жодних змін у вартості цих послуг.

Про це заявив в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Роман Веприцький, повідомляє пресслужба компанії.

«Хочу повідомити, що введення нового договору (на перевезення вантажів – ред.) не позначиться на вартості послуг, що надаються нашим клієнтам», — розповів Веприцький.

Він додав, що у договір були внесені правки, зокрема, було запроваджено порядок звернення клієнтів з приводу будь-яких змін у договорі. Веприцький також розповів, що Укрзалізниця впроваджує економічні стимули для більш ефективного використання власних вагонів.

«З новим договором ми впровадимо ряд клієнтоорієнтованих заходів, які стануть стимулом для використання вагонів власності Укрзалізниці», — зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, новий доопрацьований договір АТ "Укрзалізниця" на вантажні перевезення вступить у дію 1 липня 2020 року. Перший проєкт договору Укрзалізниця оприлюднила наприкінці лютого. Він мав набрати чинності з 1 квітня. Проте через скарги бізнесу та карантин, УЗ доопрацювала документ та відтермінувала введення його в дію.