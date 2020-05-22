Укрзалізниця з 1 липня введе в дію новий договір на перевезення вантажів

АТ "Укрзалізниця" максимально доопрацювала положення нового договору на перевезення вантажів та вводить його в дію з 1 липня.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця у тісній співпраці з абсолютно усіма зацікавленими сторонами - представниками бізнесу та їх об’єднаннями, причетними міністерствами, Антимонопольним комітетом України й іншими відомствами доопрацювала новий договір про надання послуг з організації перевезення вантажів та вводить його в дію 1 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з проєктом договору плата за надання послуг на малодіяльних станціях для маршрутних поїздів не нараховуватиметься. Списання коштів замовників можливе лише за умови наявності для цього достатніх правових підстав. У новому договорі конкретизовано відповідальність перевізника за пошкодження вагону замовника з його вини під час перевезення. Встановлено дзеркальну відповідальність за подавання неочищеного вагона перевізника тощо

Крім того, з 1 жовтня Укрзалізниця не нараховуватиме компенсацію порожнього рейсу після здвоєних операцій у вагонах перевізника. Зрівняє умови перевезень у вагонах Укрзалізниці маршрутними поїздами всередині країни та у міжнародних перевезеннях. При розрахунку плати за використання вагонів перевізника при маршрутних міжнародних перевезеннях застосовуватиметься швидкість 320 км на добу замість попередніх 200 км на добу.

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В Укрзалізниці зазначили, що публічне обговорення умов співпраці із замовниками послуг вантажних перевезень було розпочато ще в квітні 2019 року, але за останній час було проведено цілу низку переговорів у широкому колі замовників послуг вантажоперевезень, їх об’єднань, фахівців та контролюючих органів. Кінцевий варіант договору максимально відповідає інтересам учасників перевізного процесу.

"Наголошуємо, що не зважаючи на проведену роботу Укрзалізниця закликає усі зацікавлені сторони продовжити всебічну співпрацю, адже наша спільна головна мета - забезпечити сталий, безперебійний процес вантажних перевезень за кращими зразками ведення бізнесу", - акцентували в УЗ.

Остаточний текст договору для ознайомлення оприлюднено тут .

Як повідомлялося, наприкінці лютого Укрзалізниця оприлюднила перший проєкт договору з організації перевезення вантажів. Він мав “запрацювати” з 1 квітня. Проте через скарги бізнесу та карантин, УЗ відклала введення його в дію до 1 червня, аби врахувати зауваження.