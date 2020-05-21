Укрзалізниця спільно з бізнесом працюватиме над трансформацією вантажних перевезень

АТ "Укрзалізниця" сформує нову концепцію вантажних перевезень разом із бізнес-спільнотою.

Про це розповів в. о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Роман Веприцький під час круглого столу за участі провідних українських бізнес-асоціацій, повідомляє пресслужба компанії.

"Щоб підвищити клієнтоорієнтованість Укрзалізниці, конкурентоспроможність її послуг, запровадити гнучкі ринкові інструменти, вигідні всім учасникам перевізного процесу, потрібна трансформація вантажних перевезень. Укрзалізниця пропонує бізнесу спільними зусиллями сформувати оновлену концепцію вантажних перевезень", - підкреслив Веприцький.

Під час зустрічі представники бізнесу назвали низку питань щодо організації вантажних перевезень залізницею. Зокрема, це нова редакція договору на вантажні перевезення, протидія розкраданням вантажів та розукомплектуванню вагонного парку під час транспортування, необхідність запровадження приватної тяги, організація ритмічного забезпечення клієнтів вагонами, подовження термінів служби вагонного парку та експлуатація іновагонів.

В Укрзалізниці пообіцяли надати відповіді на порушені питання на наступній зустрічі, а також узяти до уваги всі зауваження та пропозиції.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця у березні відтермінувала до 1 червня 2020 року введення в дію нового договору на перевезення вантажів.

Низка українських бізнес-асоціацій та Антимонопольний комітет України мали зауваження до нового договору, тож закликають керівництво Укрзалізниці та Міністерство інфраструктури його доопрацювати.