Перевезення вантажів в Україні скоротилися на 15%

Обсяги перевезення вантажів в Україні за чотири місяці 2020 року скоротилися проти відповідного періоду торік на 15,3% - до 184,8 млн тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні - квітні 2020 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 90,6 млрд ткм, або 81,8% від обсягу січня - квітня 2019 р. Підприємствами транспорту перевезено 184,8 млн т вантажів, що становить 84,7% від обсягів січня - квітня 2019 р.", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, за даними відомства, залізничним транспортом перевезено 96,8 млн тонн вантажів, що становить 92,5% до аналогічного минулорічного показника, автомобільним - 57,6 млн тонн (79,8%), трубопровідним - 29,1 млн тонн (72,7%).

При цьому авіаційним та водним транспортом було перевезено відповідно 0,02 млн тонн та 1,3 млн тонн вантажів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, загалом всі вітчизняні підприємства транспорту за перший квартал 2020 року перевезли 140,7 млн тонн вантажів, на 13,1% менше проти аналогічного періоду 2019 року.

Вантажообіг українського транспорту за 2019 рік збільшився на 2,1% порівняно із 2018 роком — до 338,9 млрд тонно-кілометрів.