Аеропорт «Львів» та компанія «Елерон» розпочали міжнародні вантажні перевезення

Аеропорт «Львів» та авіакомпанія «Елерон» розпочали програму міжнародних вантажних авіаперевезень - перший літак з вантажем "Укрпошти " вирушив за маршрутом Львів – Рига – Львів.

Про це поінформував міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба МІУ.

«Розвиток вантажних перевезень - важливий напрямок діяльності аеропорту «Львів». Минулого року вантажні перевезення здійснювалися за маршрутом Київ – Львів – Київ, Львів – Дніпро – Львів. Світова криза у пасажирському авіасполученні, спричинена пандемією коронавірусу, стала поштовхом для розширення програми вантажних перевезень. В умовах карантинних обмежень економіка країни має працювати. Вдячний команді аеропорту «Львів» та керівнику Тетяні Романовській за роботу, яка дозволяє підприємству працювати під час карантинних обмежень», - зазначив міністр.

Як повідомляється, через аеропорт «Львів» мережа регулярних вантажних перевезень пролягатиме до Східної і Північної Європи, країн Кавказу, Середньої Азії та Азії. Зокрема, передбачаються рейси до Польщі, Чехії, Фінляндії, Бельгії, Білорусі, Німеччини, Грузії, Ізраїлю, Азербайджану тощо.

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За даними Мінінфраструктури, «Елерон» планує забезпечити вантажні авіаперевезення через хаб в аеропорту «Львів» не тільки у міжнародному, а й у внутрішньому сполученні, після закінчення карантину розпочнеться програма регулярних щоденних вантажних польотів зі Львова та Києва до Дніпра, Одеси.

Авіакомпанія планує вантажообіг через аеропорт «Львів» на внутрішніх та міжнародних лініях в обсязі 3 256 тонн на місяць, або 39 072 тонни вантажу на рік в період з 2020 до 2021 року.