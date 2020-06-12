Укрзалізниця відсторонила від роботи керівника філії ГІОЦ

Укрзалізниця відсторонила від роботи керівника філії ГІОЦ

Укрінформ
Директора філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) АТ «Укрзалізниця» відсторонено від виконання посадових обов'язків на період слідства

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Директора філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця», якому вручено підозру в зловживаннях службовим становищем при організації сервісу з продажу електронних квитків на експрес до Міжнародного аеропорту «Бориспіль», відсторонено від виконання посадових обов'язків на період слідства", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рішення щодо подальшої долі працівника буде прийматися після завершення слідчих дій.

"Товариство завжди створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії", - підкреслили в Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили директору філії "ГІОЦ" Укрзалізниці , його колишньому заступнику та ще двом особам про підозру у зловживанні службовим становищем при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».

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