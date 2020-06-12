Якість українського морозива відповідає державним стандартам

Вп'яте відбулося тестування продукції членів асоціації «Морозиво і заморожені продукти»; всі відібрані зразки відповідають нормам та технічним вимогам Державних стандартів України (ДСТУ).

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«Вже п’ятий рік поспіль за ініціативою асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти» було протестовано морозиво та заморожені напівфабрикати від українських брендів у рамках програми контролю якості харчових продуктів. За експертними висновками, всі протестовані зразки повністю відповідають нормам і вимогам відповідних ДСТУ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для тестування було відібрано 8 зразків морозива від трьох виробників та 1 зразок заморожених напівфабрикатів, які передали для дослідження у ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів». Продукцію перевіряли за фізико-хімічними, органолептичними, мікробіологічними та молекулярно-генетичними показниками.

Для тестування були відібрані у торговельних мережах наступні зразки продукції: морозиво «Крем-пломбір» у вафельному стаканчику (АТ «Житомирський маслозавод»), морозиво пломбір 12% жирності з наповнювачем полуничним у вафельному стаканчику (ТОВ «Хладопром»), морозиво пломбір «Стакан Великан» у вафельному стаканчику з кондитерською глазур'ю (ТОВ «Ласунка»), морозиво «100% морозиво» (АТ «Житомирський маслозавод»), морозиво «Super puper» з комбінованим складом сировини з какао у вафельному стаканчикові (ТОВ «Ласунка»), морозиво з комбінованим складом сировини з наповнювачем «Згущене молоко» ТМ «Розумний Вибiр» ( фірма «Ласка»), морозиво з комбінованим складом сировини з вишневим наповнювачем ТМ «Розумний Вибiр» (фірма «Ласка») і морозиво фісташкове «Морозко» 12% жирності (ТОВ «Хладопром»). Усі зразки відповідають нормам по всім показникам, немолочних жирів не виявлено в жодному зразку.

Також для тестування були представлені пельмені «Манюням» із м'ясом індика і кролика ​​фірми «Ласка». За результатом тестування вони також відповідають усім нормативам ДСТУ.

Як повідомлялося, загалом, за п’ять років було досліджено понад 70 зразків морозива і близько 40 зразків заморожених напівфабрикатів.