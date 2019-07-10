Українське морозиво відповідає ДСТУ - Мінагропрод

ДП “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” протестував продукцію українських виробників морозива і дійшов висновку, що воно відповідає нормам

Про це повідомляє пресслужбаМіністерства аграрної політики і продовольства.

“ДП “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” провів тестування продукції вітчизняних виробників – членів Асоціації українських виробників “Морозиво і заморожені продукти”. За результатами досліджень було встановлено, що вся протестована продукція відповідає нормам і вимогам нормативних документів (ДСТУ) на її виробництво”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні-червні 2019 року було відібрано 8 зразків морозива від чотирьох українських виробників, а також 1 зразок заморожених напівфабрикатів. Продукція досліджувалась за фізико-хімічними, органолептичними, мікробіологічними та молекулярно-генетичними показниками.

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Як повідомлялось, Асоціація українських виробників “Морозиво і заморожені продукти” – громадське об'єднання 36 українських виробників. Асоціація є членом Громадської ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. Членами Асоціації, зокрема, є ПАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Ласунка», підприємство «Фірма Ласка», ТОВ «Хладопром», ПрАТ «Геркулес».

Добровільне тестування у державних лабораторіях продукції учасників Асоціації запроваджено з 2016 року.