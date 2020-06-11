Польща матиме найменше з-поміж країн ЄС падіння ВВП - прем'єр-міністр

Польща матиме найнижчий з-поміж країн ЄС рівень падіння економіки у зв’язку з кризою, спричиненою пандемією корнавірусу.

Про це в ефірі телеканалу TV Wschód заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

“Дані Єврокомісії і ЄБРР засвідчують, що Польща найменше в Європі постраждає і матиме найменше падіння ВВП з усіх країн ЄС, включаючи Велику Британію, Норвегію і Швейцарію, які не належать до ЄС”, - заявив Моравецький.

Він зазначив, шо це можливо завдяки оперативній допомозі з боку уряду польським компаніям.

“80% фірм отримують допомогу упродовж 24-36 годин, темпи є блискавичними”, - заявив глава польського уряду.

Він також зазначив, що в Польщі рівень безробіття зростає не такими швидкими темпами, як в інших країнах Європи.

За даними міністерства сім’ї, праці і соціальної політики РП, рівень безробіття в Польщі у травні, порівняно з квітнем, зріс на 0,2% - до 6%.

Раніше Моравецький висловив сподівання, що падіння ВВП країни за результатами року не опуститься нижче мінус 4,5%.