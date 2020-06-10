Мінінфраструктури не здійснюватиме фінмоніторинг поштових операторів

Кабінет міністрів виключив з Положення про Міністерство інфраструктури повноваження здійснювати державний фінансовий моніторинг діяльності операторів поштового зв'язку у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на своєму засіданні 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу. Згідно з пояснювальною запискою, постанова врегульовує розбіжності стосовно здійснення державного фінансового моніторингу діяльності операторів поштового зв'язку відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Читайте також: Мінінфраструктури з наступного року запровадить обов'язковий аудит безпеки доріг Цей закон визначає, що фінмоніторинг операторів поштового зв'язку у зазначеній сфері вповноважений здійснювати Національний банк України.