Мінінфраструктури з наступного року запровадить обов'язковий аудит безпеки доріг

В Україні з 2021 року Міністерство інфраструктури проводитиме обов'язковий аудит безпеки міжнародних доріг, а з 2022 року - національних доріг.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій в своїй колонці для Obozrevatel.

"Ми працюємо над розбудовою інфраструктури безпеки, запровадженням аудиту безпеки доріг і сучасних стандартів безпеки. Обов’язковий аудит розпочнеться з 2021 року для міжнародних доріг та з 2022 року – для національних", - зазначив Криклій.

Він додав, що наразі в Україні створюється система підготовки аудиторів, встановлюються вимоги до них. За словами міністра, аудит безпеки автомобільних доріг дозволить проєктувати та будувати безпечні дороги.

Як повідомлялося, у травні цього року набрав чинності законпороєкт щодо запровадження обов'язкового аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування.

Мета закону - підвищення безпеки дорожнього руху й інтеграція автошляхів України в міжнародну мережу доріг із високим рівнем безпеки та значне зниження рівня аварійності на дорогах загального користування.