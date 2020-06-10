В Укртрансгазі заявили, що розраховуються з постачальниками, попри борги на ринку

АТ "Укртрансгаз" заявляє про відсутність кредиторської заборгованості попри те, що йому заборгували 43,8 млрд грн за послуги балансування газу протягом 2016-2019 років.

Про це повідомляє пресслужба УТГ.

"За підсумками роботи за п’ять місяців 2020 року Укртрансгаз не має простроченої кредиторської заборгованості перед контрагентами за роботи та послуги з будівництва та ремонту, а також за поставлені матеріали та обладнання. Компанія сумлінно виконує свої зобов’язання перед партнерами, незважаючи на те, що загальна заборгованість учасників ринку газу перед Укртрансгазом за послуги балансування в 2016-2019 роках складає 43,8 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що кілька років тому ввела стандартні договори та прозорі вимоги до учасників процедури для закупівлі за основними номенклатурними позиціями. Також запроваджено систему моніторингу за якістю і термінами виконання договорів, як з боку постачальників та підрядників, так і з боку замовника.

«Незважаючи на карантин, фінансову ситуацію в країні та борги учасників ринку газу за балансування перед Укртрансгазом, нам вдається виконувати всі зобов’язання перед контрагентами», - прокоментував генеральний директор Укртрансгазу Сергій Олексієнко.

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Як повідомлялось, до 1 січня 2020 року АТ «Укртрансгаз» здійснювало діяльність у трьох напрямах: транспортування природного газу магістральними газопроводами усередині України і транзит з Росії до країн Європи; зберігання природного газу; обслуговування та модернізація об’єктів газотранспортної галузі.

З 1 січня 2020 року діяльність із транспортування природного газу було відокремлено. Експлуатацію магістральних газопроводів здійснює незалежний Оператор ГТС України.