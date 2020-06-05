Україна - серед 15 країн-контрибуторів Програми розвитку ООН

За підсумками 2019 року Україна увійшла до списку 15-ти країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів Програми розвитку ООН.

Про це в коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"За минулий рік Україна опинилася серед п'ятнадцяти країн-контрибуторів Програми розвитку ООН. До цього переліку увійшли, в тому числі, США, Німеччина, Японія, ЄС, Велика Британія", - зазначив український представник.

Він також підкреслив, що співпраця з ООН – це завжди двосторонній рух.

"У 2019 році ПРООН реалізувала в Україні 24 проєкти вартістю $154 млн, більшість з яких були спрямовані на подолання бідності, зміцнення державного управління та розвиток людського потенціалу", - поінформував Кислиця.

Нинішнього року, за його словами, в Україні вже реалізується 18 проєктів ПРООН із загальним бюджетом майже $150 млн. Постпред додав, що в сучасних умовах особливої актуальності набуває залучення ООН до реагування на наслідки пандемії COVID-19.

"Ми вітаємо діяльність ПРООН, що очолює реагування міжнародних агенцій на соціально-економічні виклики від поширення нового коронавірусу", - зазначив український посол.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй є глобальною мережею ООН в галузі розвитку. Вона спрямована на підтримку перетворень і надає доступ до джерел знань, практичного досвіду, а також ресурсів з метою сприяння поліпшенню життя населення. ПРООН працює в 166 країнах.