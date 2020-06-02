Входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову відкладається.

Про це в інтерв’ю FinClub розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів знову відкладається. Ми не встигаємо внести зміни до відповідного закону. Планувалося, що ми подамо їх у рамках банківського законопроєкту, але в підсумку вирішили залишити в цьому законі тільки те, що є prior action для МВФ. Новий законопроєкт вже підготовлено, але боюся, що до 1 липня ніяк не встигнемо його ухвалити, хоча і Ощадбанк, і ФГВФО, і Мінфін провели всю підготовчу роботу",- сказала Рожкова.

Вона зазначила, що в Ощадбанку дуже багато вкладників, тому якщо платіж буде одноразовим, він негативно позначиться на фінансовому результаті.

У банку буде перехідний період, який усіх влаштовує, додала Рожкова. Графік платежів уже складено, але з урахуванням карантину, потенційного погіршення якості кредитного портфеля та зниження банківської маржі його треба буде переглянути.

"Разом з першим платежем Ощадбанк стане учасником Фонду гарантування, але гарантії Фонду будуть поширюватися тільки на вклади, розміщені після дати цього платежу. А якщо банк залишається державним, то всі інші вклади будуть гарантуватися державою за нинішньою схемою. І оскільки всі депозити мають терміни, після закінчення яких вони будуть переоформлятися, поступово всі вклади фізичних осіб перейдуть під гарантію ФГВФО",- підкреслила Рожкова.

Як відомо, наразі Ощадбанк є єдиним українським банком, який не входить до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідно до чинного законодавства, держава гарантує 100% вкладів клієнтів Ощадбанку, тоді як для реРожковашти банків, які входить до Фонду гарантування вкладів, гарантуються депозити на суму до 200 тис. гривень.

Торішня версія "банківського" законопроєкту пропонувала, аби Ощадбанк уже 1 липня 2020 року вступив до Фонду гарантування вкладів фізосіб, однак в ухваленому в травні законі цієї норми не виявилося.

Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Державний ощадний банк" було створене у травні 1999 року шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України на відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк", тип якого пізніше було змінено на публічне акціонерне товариство.

Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1991 року за №4.

100% акцій Ощадбанку належать державі.

Банк посідає друге місце у банківській системі України за розміром активів, за розміром залучених коштів клієнтів та за обсягом виданих кредитів.