Ощадбанк цьогоріч отримав 3,3 мільярда чистого прибутку

Обсяг чистого прибутку АТ "Ощадбанк" за січень-квітень 2020 року становить 3,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"В умовах жорстких обмежень бізнес-діяльності, пов’язаних із пандемією коронавірусу, "Ощадбанк продовжує забезпечувати стабільну та прибуткову діяльність. Це підтверджується результатами та ключовими показниками за чотири місяці 2020 року. Обсяг чистого прибутку становить 3,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

На початок травня в штатному режимі працювало понад 1700 ключових відділень Ощадбанку, які надають весь спектр послуг для клієнтів – від розміщення депозитів до видачі кредитів.

При цьому акцент роботи перенесено на дистанційні канали обслуговування і перш за все на Ощад 24/7, де доступні практично всі послуги та продукти банку для фізичних осіб. З початку року активних користувачів веб- і мобільного банкінгу стало на 27% більше, а кількість щомісячних операцій в Ощад 24/7 зросла на 41%.

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Зазначається, що Ощадбанк цілеспрямовано підтримує сегмент малого і середнього бізнесу. Зокрема, кредитну підтримку запропоновано виробникам харчів, ліків, медобладнання, підприємствам торгівлі товарами першої необхідності, виробникам у сфері ІТ та онлайн-технологій, тобто тих галузей, які мають працювати незважаючи на карантин. Загалом приріст клієнтського кредитного портфеля становить 3 млрд грн, з них за напрямом мікро-, малого і середнього бізнесу було надано кредитів на суму майже 1 млрд грн.

Строкова ресурсна база Ощадбанку також продовжує зростати – з початку року приріст строкових депозитів становить майже 6 млрд грн.

Крім звичного банківського сервісу Ощадбанк продовжує виконання ряду найважливіших функцій з обслуговування енергоринку, монетизації субсидій і пільг, роботи у прифронтовій зоні.