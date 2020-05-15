Ощадбанк видав підприємцям мільярд мікрокредитів

АТ "Ощадбанк" видав підприємцям 1 млрд гривень мікрокредитів на розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Обсяг виданих кредитів підприємцям-мікропозичальникам в Ощадбанку сягнув 1 млрд грн. Банк профінансував майже 2800 бізнес-проектів зі створення або розвитку різноманітних напрямів бізнесу. Найбільшу частку фінансування спрямовано на такі галузі, як агропромисловий комплекс, торгівля, сфера послуг та дрібне виробництво", - йдеться в повідомленні.

Середня сума наданого кредиту – 360 тис. грн. Багато позичальників скористались державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», міжнародними та партнерськими програмами, які роблять фінансування ще доступнішим. Наприклад, за певними програмами ставки стартують від 0,1% річних.

ТОП-6 областей, де видано найбільше мікрокредитів: Львівська, Донецька, Київська, Запорізька, Вінницька та Чернівецька.

Ощад фінансує мікропозичальників на суму до 5 млн грн за спрощеним пакетом документів і з лояльним підходом до застави. Кредити до 250 тис. грн надаються без застави.

Як повідомлялось, Ощадбанк запровадив мікрокредитування в рамках програми підтримки підприємництва "Будуй своє" у грудні 2017 року. Продукт "Мікрокредит" розроблено за допомогою Німецько-українського фонду та Франкфуртської школи фінансів і менеджменту за сприяння стратегічного партнера Ощадбанку – Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).