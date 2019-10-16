Мікрокредитування в Україні демонструє стале зростання - експерт

В Україні спостерігається стале зростання ключових показників розвитку мікрофінансових організацій (МФО).

Про це Укрінформу повідомили у фінансовій компанії Dinero.

За даними аналітиків ФК Dinero, кількість заявок на мікрокредитування за 9 місяців поточного року зросла порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 27,9%.

«В останні роки спостерігається стале зростання ключових показників розвитку ринку МФО та підвищення рівня довіри населення до послуги мікрокредитування. Ми спостерігаємо це як за динамікою ринку в цілому, так і з показників нашої компанії зокрема, – каже СЕО ФК Dinero Ілля Веселий. - Одним з основних факторів, який сприяє росту ринку, є значне підвищення споживчих настроїв серед населення».

За інформацією експертів компанії, споживчі настрої українців повернулися до показників 2004-2008 років. «За останніми дослідженнями індекс споживчих настроїв (ІСН) у серпні 2019 року склав 95,6 пунктів, що перевищило на 7,6 пунктів показник липня. Тобто, люди більш впевнено дивляться у завтрашній день. Це, відповідно, спонукає їх більше споживати і витрачати на це додаткові кошти. І саме мікрокредити найбільш ефективно підживлюють таку потребу", - коментує директор з маркетингу ФК Dinero Станіслав Андрєєв.

На думку експерта, за сприятливого розвитку подій у країні тенденція нарощування обсягів мікрокредитування збережеться.

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За даними Нацкомфінпослуг, приріст обсягу наданих фінансових послуг фінансовими компаніями у 1 півріччя 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року становив 42,8%.

Зокрема, приріст темпів надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, сягнув 61%. Основними споживачами фінансових послуг є фізичні особи, малий та середній бізнес.

Більше половини - 55,4% - від загальної суми укладених договорів з надання позик припадає на кредити, що надані фізичним особам. При цьому 84,3% від кількості укладених договорів припадала на договори, термін дії яких не перевищував 30 днів. В середньому, фізичні особи брали в борг 3276 грн.