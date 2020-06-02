Мінінфраструктури пришвидшить підготовку проєкту модернізації аеропорту в Дніпрі

Підготовку проєкту модернізації міжнародного аеропорту в Дніпрі має бути максимально пришвидшено, щоб вже цього року розпочати будівельні роботи.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради за участю голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренка, голови Державіаслужби Олександра Більчука та голови Укрінфрапроєкту Кирила Хом’якова, повідомляє пресслужба МІУ.

“Модернізація аеропорту у Дніпрі – серед наших пріоритетних інфраструктурних проєктів. Тому необхідно максимально пришвидшити підготовку проєкту із забезпеченням якості та всіх технологічних вимог, щоб вже в цьому році розпочати будівельні роботи”, - сказав Криклій.

Зазначається, що наразі виконано інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, розроблено й проаналізовано декілька варіантів розміщення штучної злітно-посадкової смуги та основних об’єктів аеродромної інфраструктури, розроблено проєкт генерального плану аеропорту та завершено розробку вертикального планування території.

Крім цього, розроблено та затверджено завдання на виконання проєктно-кошторисної документації та відведено у постійне користування 17 земельних ділянок.

За даними Мінінфраструктури, зараз проводяться дослідження стану навколишнього середовища з метою оцінки впливу майбутніх робіт на довкілля. Також триває процедура відведення ще 14 земельних ділянок та проводиться розробка проєктно-кошторисної документації за розділами.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2020 рік передбачено 100 млн грн на проєктування та модернізацію міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”.