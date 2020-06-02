Курс гривні: експерти назвали діапазон коливань у червні

За прогнозами аналітиків Forex Club, курс гривні в червні коливатиметься в діапазоні 26,5-27,5 грн за долар США.

Про це йдеться в пресрелізі Forex Club, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Курс гривні в червні, за прогнозами аналітиків Forex Club, коливатиметься в діапазоні 26,5-27,5 грн за долар США. Тиск на національну валюту посилиться в міру виходу країни з карантину", - йдеться у повідомленні.

На думку аналітиків, в червні імпортери почнуть активніше виходити на ринок, що приведе до зростання попиту на валюту. А оскільки експорт товарів і сировини на зовнішні ринки, як очікується, залишиться обмеженим, тиск на гривню може посилитися.

Попит з боку іноземних інвесторів на українські боргові папери істотно знизився. Так, тільки в травні нерезиденти вивели з українських державних облігацій 6,4 млрд гривень, тоді як з початку року - 11,6 млрд гривень. У червні, на думку Forex Club, інвестори продовжать виходити з ОВДП, продаючи свої облігації як на вторинному ринку, так і очікуючи погашення.

«Активність з боку експортерів і пропозиція валюти на ринку будуть стриманими. З одного боку, спостерігається низький попит і низькі ціни на експортні товари, а, з іншого боку, посилюється політика економічного протекціонізму країн-імпортерів і девальваційні ризики для локальних валют, що значно підвищує конкуренцію українських товарів на світових ринках», - зазначає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Підтримку гривні надають покращені прогнози врожаю на 2020/2021 маркетинговий рік. За даними Української зернової асоціації, Україна може повторити минулорічний рекордний урожай зерна - прогноз збільшений з 94 млн тонн до 98 млн тонн. Водночас експорт зернових та олійних може зрости до 58,5 млн тонн.

Крім того, підтримку гривні надасть рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) про виділення Україні в червні чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 1,9 млрд доларів США в рамках нової програми Stand-by. А також рішення Єврокомісії від імені ЄС виділити Україні 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги (МФА). Це стане позитивним сигналом для міжнародних інвесторів, вважають аналітики.

Імовірно, НБУ продовжить активно впливати на валютний ринок. У травні регулятор не дав зміцнитися гривні вище 26,5 грн/дол. США, викупивши на міжбанку 660 млн. дол. США. А також стримував ослаблення гривні вище 27 грн/дол. США.

Найімовірніше, в червні НБУ дотримуватиметься цього самого торговельного коридору, прогнозують в Forex Club. Однак якщо попит істотно перевищить пропозицію, Нацбанк дасть гривні просісти.

Як повідомляв Укрінформ, у травневому прогнозі Forex Club зазначалося, курс гривні в травні коливатиметься в діапазоні 26,9-28 грн за долар США.

Як заявляв глава НБУ Яків Смолій, у березні Нацбанк продав 2 млрд доларів, щоб стримати ажіотажні настрої на ринку. Але на середину травня курс дещо зміцнився. У другому кварталі Нацбанк викупив майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку.

За прогнозами аналітиків, нещодавнє зниження Національним банком облікової ставки до 8% не матиме негативного впливу на гривню.