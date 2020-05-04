Курс гривні в травні коливатиметься в діапазоні 26,9-28 за долар - експерти

Курс гривні в травні буде коливатися в діапазоні 26,9-28 грн за долар США.

Про це йдеться в прес-релізі ГК Forex Club, наявного в розпорядженні Укрінформу.

"Курс гривні в травні буде коливатися в діапазоні 26,9-28 гривень за долар США. По мірі виходу з карантину відкладений попит на іноземну валюту сформує підвищений інтерес до продукції імпортного виробництва і, в умовах падіння експорту розширить зовнішньоторговельний дефіцит", - прогнозують аналітики.

На тлі падіння виробництва металургійної продукції в Україні і низьких обсягів експорту на зовнішні ринки буде знижуватися обсяг валютних надходжень від експорту в країну. Металопродукція, затребувана у великих обсягах в будівництві, втрачає позиції через обвал як внутрішнього ринку, так і зовнішніх ринків, зокрема, Близького Сходу.

Не додає оптимізму ринку зниження прогнозу щодо урожаю зерна в Україні на 20%, а також посилення економічних політик протекціонізму і валютні війни на тлі спаду в світовій торгівлі і локальних економік, що ускладнює експорт української продукції на світові ринки.

Різке зниження грошового потоку від трудових мігрантів з-за кордону в період кризи і в посткарантинний період призведе до зниження надходжень валюти на більш ніж 2 млрд доларів до кінця року. Цей фактор також зменшить пропозицію валюти на ринку.

«Зниження облікової ставки НБУ до 8% говорить виключно про спробу провести стимулюючі заходи для підтримки економіки. Але під таку ставку залучити кошти на вільному ринку уряд навряд чи зможе, і тому фінансувати дефіцит бюджету, ймовірно, буде за рахунок золотовалютних резервів і емісії гривні. М'яка грошово-кредитна політика НБУ та державні програми стимулювання економіки розв'язують частину ліквідності, яка вийде на валютний ринок і підштовхне курс », - прогнозує керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Для стримування негативних тенденцій, а також покриття дефіциту бюджету, зовнішньоторговельного балансу і боргових зобов'язань потреба в зовнішньому кредитуванні стає вищою, ніж зазвичай.

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Співпраця України з МВФ зараз є критично важливою, особливо в умовах неможливості залучення коштів на вільному ринку у західних партнерів.

"Якщо терміни надання фінансування будуть зірвані, в умовах кризи, в якій опинилася Україна, це спровокує спекуляції для ослаблення гривні", - акцентують експерти клубу.