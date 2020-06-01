Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік термін ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський» та ПАТ «Діамантбанк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"З метою виконання всіх заходів, пов’язаних з ліквідацією ПАТ «Банк Михайлівський», виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 28 травня 2020 року №1014 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський» на один рік з 13 липня 2020 року до 12 липня 2021 року включно", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ліквідація ПАТ «Діамантбанк» продовжена на один рік - із 24 червня 2020 року до 23 червня 2021 року включно.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 12 липня 2016 року вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати банк "Михайлівський", а в червні 2017 року - Діамантбанк.