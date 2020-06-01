Маршрутні перевезення вантажів не впливають на строки доставки - Укрзалізниця

Послуга перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів не впливає та не може впливати на нормативні строки доставки вантажів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця вкотре запевняє своїх клієнтів, що послуга перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів жодним чином не впливає та не може впливати на нормативні строки доставки вантажів", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що "здивовані" заявою Антимонопольного комітету України (АМКУ) про те що, Укрзалізниця створює нерівні умови перевезення вантажів внаслідок запровадження послуги перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів.

В УЗ пояснюють, шо труднощі транспортування готової продукції до пунктів призначення, до морських портів, які виникли протягом жовтня-листопада 2019 року, відбулись не внаслідок невиконання компанією своїх зобов’язань, а внаслідок залишення портових потужностей з перевалки руди на незмінному рівні, а тому одержувачі були не в змозі забезпечити своєчасне вивантаження вантажів з усіх поїздів, що надходять на їх адресу.

Крім того, Укрзалізниця з метою недопущення скупчення поїздів на коліях припортових станцій та на підходах до станцій змушена було обмежувати їх рух, що вплинуло на терміни доставки вантажів.

У компанії підкреслюють, що обсяги перевезень експортної залізної руди наприкінці 2019 року зросли.

"Так, наприклад, обсяги перевезення експортної залізної руди, починаючи з серпня 2019 року, постійно збільшувалися порівняно з попередніми місяцями та перевищили показники двох попередніх років. Обсяги перевезень у грудні перевищують обсяги перевезень у листопаді на 7,7%, у серпні — на 20%, у грудні минулого року — на 56%", - зауважили в УЗ.

У компанії закликали всі причетні органи державної влади, бізнес та фахівців до широкого обговорення нагальних проблем та пошуку ефективного компромісу в питанні вантажних перевезень.

Як повідомляв Укрінформ, АМКУ 28 травня надав АТ «Укрзалізниця» обов’язкові для розгляду рекомендації: не створювати нерівні умови надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом за розкладом руху маршрутних поїздів та вжити заходів із забезпечення рівних умов надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом та дотримання балансу інтересів учасників ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.

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Таке рішення комітет прийняв після розгляду скарги Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» на запровадження АТ «Укрзалізниця» перевезень вантажів на особливих умовах – за розкладом руху маршрутних поїздів.