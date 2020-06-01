МВФ підтримує ініціативи уряду щодо тарифів на газ та електроенергію – Мінфін

Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативи українського уряду в питанні тарифів на газ та електроенергію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні", - наголосив Марченко.

Він зазначив, наразі питання тарифів на електроенергію в новій програмі з МВФ не обговорюються.

Як повідомлялося, серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі, зменшення розміру дефіциту державного бюджету.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, повинна формуватися із вдвох факторів — собівартості українського газу та супутніх послуг, та його імпорту. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його закупити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.

Фото: НВ / Наталія Кравчук