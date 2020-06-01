Засідання Ради директорів МВФ очікується 5 червня - Мінфін

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду по програмі для України має відбутись 5 червня.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"За інформацією, отриманою з Фонду, засідання очікується орієнтовно 5 червня. Це – попередня інформація. Точніше можна буде сказати наступного тижня (інтерв'ю записано у четвер, 28 травня, – ред.). Чому не цього місяця? Є внутрішні процедури МВФ. Плюс Memorial Day – у США вихідний (у цьому році випадає на 25 травня, – ред.), він забрав у нас один день. І, напевно, деякі нюанси там не встигають узгодити", - сказав Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що свою частину роботи Україна зробила. Президент, Прем'єр-міністр, глава НБУ і міністр фінансів ще підпишуть Letter of Intent (лист про наміри).

Міністр пояснив, що МВФ відмовився від програми EFF з Україною тому що вони не відкривають зараз програми EFF (Extended Fund Facility, програма розширеного фінансування, – ред.) ні для кого.

"Основний аргумент: МВФ каже, що ми – в економічній кризі і ми не можемо спланувати програму на три роки. Адже EFF – трирічна програма. Це був єдиний аргумент. Ми довго боролися за EFF, оскільки пройшли по ній 99% шляху. Для нас це була досить несподівана історія", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона поінформувала, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом. Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.