Центренерго повернулось під контроль держави - глава Фонду держмайна

Фонду державного майна вдалося змінити в. о. генерального директора ПАТ "Центренерго"; відбулося представлення нового керівника підприємства Олександра Корчинського.

Про це голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко повідомив у Facebook.

"Сьогодні ми повернули під контроль держави Центренерго. Незважаючи на весь спротив: судовий тролінг, неодноразове мінування будівлі Фонду держмайна, тиск на наглядову раду Центренерго. Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника Центренерго Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин", - написав Сенниченко.

Він зазначив, що на сьогодні у Фонду держмайна немає інформації про стан справ на підприємстві.

"Попереднє керівництво Центренерго приховувало від нас дані аудиту. Все, що в нас є, – це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якби все було гаразд, то не треба було б мінувати Фонд, аби лише не зібралася наглядова рада", - зазначив очільник Фонду.

Сенниченко висловив сподівання на успішну приватизацію енергокомпанії та швидкі позитивні зміни в її роботі.

"Все це ми робимо для того, щоб Центренерго перетворилося з чорної діри українського бюджету, де зникли близько 100 мільярдів гривень з 2004 року, на двері до економічного розвитку та інвестицій. Від прозорості та порядку на підприємстві до успішної та розумної приватизації - дорога пряма та коротка. І перший крок вже зроблено", - додав посадовець.

Як повідомлялося, в газеті Фонду державного майна України "Відомості приватизації" 15 січня 2020 року оприлюднений перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких і Центренерго.

Кабмін 4 березня оприлюднив розпорядження про погодження призначення Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ “Центренерго”.

25 травня стало відомо, що апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яке забороняло Фонду держмайна змінювати членів дирекції ПАТ "Центренерго", зокрема, в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка.

Кандидатуру Потапенка як тимчасового очільника Центренерго Кабмін погодив у вересні 2019 року.