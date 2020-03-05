Кабмін погодив призначення керівника "Центренерго"

Кабмін ухвалив розпорядження про погодження призначення Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства “Центренерго”.

Відповідне розпорядження № 205-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Корчинського Олександра Сигізмундовича виконуючим обов’язки генерального директора публічного акціонерного товариства “Центренерго”, - йдеться у документі.

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Як повідомлялося, в газеті Фонду державного майна України "Відомості приватизації" 15 січня 2020 року оприлюднений перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких і Центренерго.

26 грудня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.