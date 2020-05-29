Аеропорт "Бориспіль" отримав $10 мільйонів кредиту

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" отримав 10 млн доларів кредиту від банку "Альфа-Банк Україна".

Про це йдеться у пресрелізі аеропорту, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Відповідно до кредитного договору від 14 травня 2020 року, найбільший аеропорт країни Міжнародний аеропорт "Бориспіль" отримує кредит на суму 10 млн доларів в "Альфа-Банк Україна". Перший транш уже перераховано на рахунок підприємства", - йдеться у повідомленні

Авіаційна галузь зазнала найбільшого удару в умовах карантину, і Міжнародний аеропорт "Бориспіль” був вимушений шукати додаткове фінансування для підтримки своєї діяльності.

"Доходи підприємства впали більше ніж на 90%, і ми були вимушені звертатися за допомогою до держави та фінансових партнерів. Альфа-Банк Україна - комерційний банк, який підтримав нас кредитними коштами. Завдяки цій підтримці ми зможемо поступово відновлювати свою діяльність", - підкреслив генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

Як відомо, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - державне комерційне підприємство цивільної авіації, яке входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. За оцінкою Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), "Бориспіль" у 2018 та у 2019 роках очолив рейтинг зростання серед великих аеропортів Європи - перше місце в групі європейських аеропортів, які обслуговують від 10 до 25 млн пасажирів.

14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну для іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 17 березня закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. Для евакуації українців з-за кордону Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ організувало ряд спеціальних рейсів. До виконанням цих рейсів було залучено українські авіакомпанії. 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення.

В Міністерстві інфраструктури України повідомляли, що планують відновити пасажирське міжнародне і внутрішнє авіасполучення з 15 червня 2020 року.