В Україні на 22% скоротилося житлове будівництво — Держстат

За І квартал 2020 року в Україні було введено в експлуатацію 1,91 млн кв. м житлових будівель, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Загалом за січень-березень 2020 року в Україні ввели в експлуатацію 1,91 млн кв. м житлових будівель (на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року). У тому числі 1,05 млн кв. м одноквартирних (на 30,8% менше) та 0,86 млн кв. м – багатоквартирних будинків (на 8,1% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік в Україні було введено в експлуатацію 11,03 млн кв. м житлових будівель, що на 26,9% більше, ніж за 2018 рік.