На боротьбу з коронавірусом банки виділили понад 56 мільйонів – НБУ

У рамках благодійних проєктів для боротьби із коронавірусом українські банки виділили 56,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"За півтора місяці обсяг інвестицій банківських установ, спрямованих у протиепідеміологічні благодійні проєкти, збільшився на 10 млн грн і нині становить 56,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

До банків-благодійників приєдналися банк «Авангард», ІНГ Банк Україна та Кредобанк.

Попри поступове згортання карантинних обмежень, банки продовжують допомагати медичним закладам боротися з епідемією COVID-19. Серед останніх благодійних проєктів Банк «Авангард» придбав для двох київських лікарень ПЛР-тести, реанімаційні витратні матеріали та три реанімаційні монітори.

Банк «Восток» збільшив суму своїх антикризових внесків на адресу благодійних організацій на 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

ІНГ Банк Україна надав благодійну допомогу ЮНІСЕФ Україна на придбання захисних медичних костюмів та засобів індивідуального захисту для лікарів і медичних працівників.

Креді Агріколь Банк реалізував наймасштабнішу в своїй історії благодійну ініціативу – комплексне облаштування реанімаційного блоку обласної лікарні в Чернівцях вартістю 5 млн грн.

Кредобанк з нагоди свого 30-річчя придбав спеціальне обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні та 8-ї міської клінічної лікарні міста Львова, а також засоби індивідуального захисту та медичну техніку для 9 лікарень Львівської області на суму 3 млн грн.

ПУМБ підтримав 136 лікарень України у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Донецькій та Луганській областях, придбавши для медичних закладів обладнання та засоби індивідуального захисту.

Райффайзен Банк Аваль надав допомогу в розмірі 450 тис. грн на потреби Херсонської обласної інфекційної лікарні.