Розробка Стратегії відновлення Донбасу потребує широкого консенсусу – замміністра

Розробка Стратегії економічного відновлення Донбасу і її впровадження потребує широкого консенсусу і залучення усіх можливих стейкхолдерів.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко під час презентації звітів "Східної правозахисної групи" про ситуацію на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас дуже важливо розуміння тих процесів, в першу чергу політичних, які відбуваються на тимчасово окупованій території, дуже важливо розуміння тих політичних рухів, які там створені або створюються. Це все, безумовно, буде використовуватися і в рамках розробки стратегії перехідного правосуддя», - сказав Яременко.

За його словами, ця інформація є вкрай важливою для розуміння того, які люди мають понести відповідальність за свої дії на тимчасово окупованій території, а які просто стали жертвами агресії РФ. «Відповідно, має бути знайдений механізм, яким чином ми порозуміємося зі звичайними людьми, які дійсно стали жертвами окупації», - наголосив Яременко.

Він також підкреслив, що розробка Стратегії економічного відновлення Донбасу є дуже важливим напрямком роботи Мінреінтеграції, до роботи над нею запросили долучитися представників усіх органів виконавчої влади, представників ВР, неурядового сектору.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розпочало роботу над проєктом Стратегії економічного відновлення Донбасу. При відомстві буде створено відповідну міжвідомчу робочу групу.