Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська наголошує, що зараз класичного рейдерства в Україні значно менше в порівнянні з 2017–2018 роками чи початком 2019-го.

Про це Малюська заявив в інтерв’ю виданню mind.ua.

«Статистика ненадійна, бо обставини, за яких функціонує система оскарження реєстраційних рішень, істотно змінилася. Коли відслідковувати те, що відбувається всередині системи реєстрації, то класичного рейдерства нині значно менше у порівнянні з 2017–2018 роками чи початком 2019 року. Звісно, медійний галас щодо так званих рейдерських атак є, і нерідко це корпоративні конфлікти чи конфлікти членів ОСББ. А щоб хтось сторонній напав на бізнес і забрав корпоративні права у власників – такого зараз майже немає. У більшості випадків – це оргконфлікти, які існуватимуть завжди», - розповів міністр.

За його словами, раніше комісія, що розглядає відповідні скарги, мала репутацію надкорумпованої структури, а «зараз комісія хабарів не бере – і все більше людей хочуть подати туди скаргу».

«Тому може видатися, що активність рейдерів зросла, оскільки зросла кількість скарг… До того ж ми перестали відмовляти в прийнятті скарг за формальними недоліками - на кшталт неналежно завірених копій», - зазначив Малюська.

Як повідомляє платформа Опендатабот, найбільша кількість рейдерських атак в Україні сталася у 2017 році — 724. А найменше їх було зареєстровано у 2014 році — усього 279 справ.