Курс гривні коливатиметься в обидві сторони — Нацбанк

Після зняття карантину попит на валюту відновлюватиметься поступово, а курс гривні коливатиметься в обидві сторони залежно від попиту та пропозиції на міжбанку.

Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

"Не думаю, що в один день всі прокинуться і побіжать купувати валюту. Економіка відновлюватиметься поступово, попит - відповідно. Але послаблення впливатимуть і на експорт. Тому курс коливатиметься в обидві сторони залежно від попиту та пропозиції на міжбанку", - сказав Сологуб.

За його словами, якщо простежити активність експортерів і імпортерів на валютному ринку під час пандемії, то основні галузі досить активно продавали валюту останніми місяцями. Це можна сказати і про агрокомпанії, і про промисловість, в тому числі машинобудування.

"Наприклад, Україна скористалася моментом і наростила поставки соняшникової олії, оскільки деякі наші конкуренти запровадили обмеження на експорт насіння соняшнику. Ці компанії були одними з головних продавців валюти. Щодо попиту, то, наприклад, туркомпанії з березня взагалі не купували валюту, тоді як в березні-травні 2019 року вони купили $200 млн ", - сказав Сологуб.

Як повідомляв Укрінформ, Україна в квітні 2020 року експортувала рекордну кількість соняшникової олії - 717 тис. тонн. За прогнозами генерального директора асоціації "Укроліяпром" Степана Капшука, за підсумками 2019/2020 маркетингового року (МГ) буде досягнуто новий рекорд виробництва в 7 млн ​​тонн і експорту української олії в 6,5 млн тонн.

Як заявляв глава НБУ Яків Смолій, у березні Нацбанк продав 2 млрд доларів, щоб стримати ажіотажні настрої на ринку. Але до середини травня курс трохи зміцнився. У другому кварталі Нацбанк викупив майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку.