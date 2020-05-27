Спад економіки може становити 6-7% - заступник голови Нацбанку

Спад економіки України в 2020 році може становити 6-7%.

Про це в інтерв'ю виданню LIGA.net заявив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

"Виходячи з даних щодо спаду в першому кварталі, показників промвиробництва і транспорту в квітні, вважаю, спад може бути більш серйозним, ніж очікувалося. Відповідно, якщо переносити динаміку на річний показник, ми вже можемо говорити про 6-7% спаду, а не про 5%, як було досі", - сказав Сологуб.

Він відзначив ряд галузей, в яких виникли великі проблеми за час карантину.

"Транспорт, який фактично був під забороною, - там ми бачимо мало не мінус 100%. У ресторанному бізнесі дещо краще: багато компаній швидко перебудувалися на роботу з доставки, тому там різні цифри, десь мінус 80%, десь - мінус 50%", - зазначив Сологуб.

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Він додав, що, швидше за все, відновлення буде не швидким.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує спад ВВП України в 2020 році на 7,7%.