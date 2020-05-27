Держгеонадр продала на аукціоні спецдозволів на 32 мільйони

Державна служба геології та надр України реалізувала через ProZorro.Продажі спеціальні дозволи на геологічне вивчення і дослідно-промислову розробку восьми ділянок на загальну суму 32 млн грн, у тому числі ділянки з покладами бурштину - за 17 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр за підсумками електронних торгів, що відбулися 26 травня.

"Відбувся (26 травня - ред.) другий аукціон з продажу спецдозволів на геологічне вивчення з ДПР (дослідно-промисловою розробкою - ред.) ділянок надр. На торги виставили об’єкти з покладами бурштину, глини, граніту, підземних вод, пісковиків, кварцового піску, коаліну та пегаматиту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вартість проданих ліцензій на другому аукціоні зросла до 32 107 581 грн.

При цьому найбільше зростання вартості ліцензії зафіксували по Жубровицькому родовищу (граніт) — вона, порівняно із початковою, збільшилась у 23 рази і сягнула 2,051 млн грн.

Водночас, найвища ціна спецдозволу становила 17,04 млн грн — по бурштиновій ділянці «Біла».

Як повідомлялось, ділянка "Біла" розташована в центральній частині Олевського району Житомирської області, за 0,5 км на південь від с. Андріївка. Площа ділянки – 412,95 га.

Початкова ціна реалізації лоту становила 1,4 млн грн.

Загалом на 26 травня 2020 року було призначено десять електронних аукціонів з продажу спецдозволів на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, ділянок корисних копалин. За перебігом конкурентних змагань кожен міг спостерігати у режимі реального часу.

По двох лотах аукціон не проводився. У Держгеонадрах пояснили, що ніобієві, танталові та цирконієві руди, нефелін та польовий шпат, а також підземні води будуть запропоновані з 50% дисконту на повторних торгах за 30 днів.

Перші електронні торги з продажу спецдозволів на розробку та геологічне вивчення 12 ділянок завершилися 16 квітня 2020 року. Загальна вартість восьми проданих ліцензій сягнула 3,3 млн грн.

Чотири аукціони з продажу спецдозволів на ділянку надр у с. Сливине на Миколаївщині, на ділянку "Червона", Борисівської ділянки і Іволжанського родовища не відбулися, оскільки на них з'явилися менше двох претендентів. Вони були повторно виставлені на електронні торги 20 травня із 50% дисконту від початкової вартості.

На онлайн-аукціоні 20 травня було продано ліцензії на три ділянки на загальну суму 2,51 млн гривень. При цьому Іволжанське родовище, повторний аукціон по якому не відбувся через відсутність учасників, за пів місяця буде виставлене на перший "голландський аукціон" – торги за методом покрокового зниження початкової ціни.