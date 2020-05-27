В Укрзалізниці створять нову філію, щоб вивести вокзали на беззбитковий рівень

В АТ «Укрзалізниця» з 1 липня 2020 року буде створена окрема філія «Вокзальна компанія», яка займатиметься реорганізацією вокзального господарства.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Правління АТ «Укрзалізниця» ухвалило рішення про створення 1 липня 2020 року окремої філії — «Вокзальна компанія». ЇЇ головна мета — зробити вокзали ефективними та вивести їх на беззбитковий рівень", - йдеться у повідомленні.

Реорганізацію вокзального господарства планується провести у два етапи: спершу до філії будуть передані вокзали, які наразі знаходяться в управлінні філії «Пасажирська компанія» (найбільші комплекси – позакласні та 1-го класу).

На другому етапі будуть передані вокзали 1–3 класів, після чого, з метою оптимізації структури управління, планується визначити 14 базових вокзалів, завдяки чому планується централізувати фінансові, кадрові, юридичні та інші функції.

Персонал для нової філії буде оформлений шляхом переводу з інших підрозділів: «Пасажирська компанія», «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», регіональних філій.

За словами директора із стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ «Укрзалізниця» Антона Саболевського, рішення створити окрему філію викликане необхідністю удосконалення системи управління вокзалами, підвищення ефективності їхньої діяльності, зокрема, за рахунок мінімізації дублюючих функцій.

«До головних цілей відноситься і скорочення фінансових витрат, вихід на рівень беззбитковості та, згодом, отримання прибутку. Досягти цього планується, зокрема, за рахунок розвитку комерційних площ», – сказав він.

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Згідно з інформацією Укрзалізниці, наразі на балансі компанії знаходиться 106 вокзалів, 75 з яких - на балансі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», 21 – філії «Пасажирська компанія», 10 – регіональних філій.