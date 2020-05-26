Недержавні пенсійні фонди виплатили пенсій на понад 700 мільйонів

В Україні недержавні пенсійні фонди за час діяльності виплатили пенсії своїм учасникам на суму понад 700 мільйонів гривень.

Про це поінформувала заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Тетяна Сальнікова в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Третій рівень - це добровільне накопичувальне пенсійне забезпечення. Він діє з 2005 року. У нас працюють недержавні пенсійні фонди. Їх наразі 60 в країні. Їх учасників близько мільйона осіб, вони вже накопичили близько 3 мільярдів гривень, і вже пенсійні фонди виплатили пенсії більше ніж на 700 мільйонів гривень", - сказала Сальнікова.

Вона зауважила, що така система може ефективно працювати, "але для цього треба посилити державний нагляд, посилити прозорість роботи і встановити певні додаткові вимоги до недержавних фондів".

Також заступник міністра соцполітики нагадала, що в Україні у 2003 році була проведена пенсійна реформа.

"Було прийнято два закони, які передбачали, що в нас буде три рівні пенсійної системи. Перший залишиться солідарний, він має забезпечувати базову потребу, далі буде накопичувальний рівень, коли кожна людина протягом свого трудового життя сплачує на власний рахунок якісь певні відрахування. Ці кошти працюють в економіці, заробляють інвестиційний дохід і тим самим допомагають державі розвивати економіку і потім із цих власних накопичень людина отримує другу пенсію", - повідомила заступник міністра.

Вона уточнила,що другий рівень пенсійної системи - "це те,що в нас поки не запрацювало в Україні і вперше хотіли її запровадити у 2007 році, потім було ще декілька спроб".

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На уточнення, чому не вдалося запровадити другий рівень пенсійної системи, відповіла:

"Знаєте,кожного разу знаходилися якісь свої причини: то не на часі, то потрібно збалансувати солідарну систему. Були такі аргументи,але фактично не вистачало політичної волі, тому що це система для молодих, нею скористаються люди,в яких є ще можливість накопичити. Тобто це не найбільш активний електорат, він не ходить голосувати".