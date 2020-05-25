ПФУ завершив фінансування пенсій травня

ПФУ завершив фінансування пенсій травня

Інфографіка
Укрінформ
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій травня, спрямувавши на виплати 38,7 млрд грн.

Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

"25 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень.

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 38,7 мільярда гривень", - ідеться в повідомленні.

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Також зазначається, що фінансування пенсій червня 2020 року розпочнеться 2 червня.

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