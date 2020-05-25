ПФУ завершив фінансування пенсій травня

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій травня, спрямувавши на виплати 38,7 млрд грн.

Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

"25 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень.

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 38,7 мільярда гривень", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що фінансування пенсій червня 2020 року розпочнеться 2 червня.