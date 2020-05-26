Fitch погіршило прогноз світової економіки на 2020 рік

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings понизило прогноз світової економіки на цей рік з -3,9% до -4,6%.

Про це повідомляється на сайті агентства.

"Ми ще зменшили наш прогноз щодо світової економіки у 2020 році до -4,6% з -3,9% у квітні", - заявили у Fitch.

В агентстві додали, що рівень економічної активності має почати зростання впродовж наступних місяців, якщо не спостерігатиметься збільшення випадків захворювання на коронавірусну хворобу, а послаблення карантину триватиме.

Проте повернення показників світової економіки до рівня, що був до коронакризи, не слід очікувати до 2022 року.

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Водночас аналітики Fitch покращили прогноз світової економіки на 2021 рік на 0,1%, до 5,1%.

Як повідомляв Укрінформ, кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на середину дня 26 травня становить 5 611 601, включаючи 348 334 летальні, 2 388 235 людей одужало.