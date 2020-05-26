Fitch погіршило прогноз світової економіки на 2020 рік
Про це повідомляється на сайті агентства.
"Ми ще зменшили наш прогноз щодо світової економіки у 2020 році до -4,6% з -3,9% у квітні", - заявили у Fitch.
В агентстві додали, що рівень економічної активності має почати зростання впродовж наступних місяців, якщо не спостерігатиметься збільшення випадків захворювання на коронавірусну хворобу, а послаблення карантину триватиме.
Проте повернення показників світової економіки до рівня, що був до коронакризи, не слід очікувати до 2022 року.
Водночас аналітики Fitch покращили прогноз світової економіки на 2021 рік на 0,1%, до 5,1%.
Як повідомляв Укрінформ, кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на середину дня 26 травня становить 5 611 601, включаючи 348 334 летальні, 2 388 235 людей одужало.