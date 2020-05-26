НБУ спростив погоджувальні процедури у сфері ліцензування банків

Національний банк спростив окремі погоджувальні процедури у сфері ліцензування банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк спростив підходи до моніторингу фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб – власників істотної участі в банку. Регулятор також уточнив порядок погодження керівників банків та інформування про відкриття відокремленого підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Нововведення сприятимуть зменшенню технічних процедур та здійсненню поглибленого аналізу процесів, наголошують у регуляторі.

Що стосується фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб – власників істотної участі в банку, то Нацбанк зменшив обсяг інформації, яку має щорічно надавати власник істотної участі.

Зазначається, що відтепер для задовільного фінансового та майнового стану визначено такі критерії: для юридичних осіб – відсутність ознак незадовільного фінансового стану; для фізичних осіб – платоспроможність (відповідно до оновлених підходів до оцінки).

Власник істотної участі щорічно до 1 лютого подаватиме письмове запевнення про відсутність підстав для погіршення майнового стану чи ознак незадовільного фінансового стану, які мають відповідати вимогам, передбаченим Положенням про ліцензування банків.

Отже, у 2020 році власникам істотної участі в банках не потрібно подавати передбачені Положенням документи в межах їх щорічної оцінки.

Національний банк також розробив форми документів для розрахунку розміру власних коштів та аналізу фінансового стану юридичної особи, що проводяться аудитором або консультантом. Такий підхід сприятиме запровадженню єдиних стандартів.

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Крім того, Нацбанк уточнив порядок погодження керівників банку та керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Якщо раніше НБУ вже погоджував кандидатуру керівника банку чи керівника підрозділу внутрішнього аудиту на рівнозначні посади в тому ж або іншому банку і з дати успішного складання тесту минуло не більше одного року, то тестування може не здійснюватися.

Також уточнено порядок інформування банком щодо відкриття відокремленого підрозділу та скорочено перелік необхідних для цього документів.

Відповідні зміни прописано у постанові Правління Національного банку України від 25 травня 2020 року №66 "Про затвердження змін до Положення про ліцензування банків", яка набуває чинності з 27 травня 2020 року.